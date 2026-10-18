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FC Groningen-fans leggen lijkzak neer bij Ajax-café: "RIP F-Side"

Rik Engelbertink
Een sfeeractie bij FC Groningen
Een sfeeractie bij FC Groningen Foto: © Pro Shots

FC Groningen speelt op zondagmiddag tegen Ajax. De twee teams leveren daarbij altijd een felle strijd af. Ditmaal is deze al voor het duel begonnen. 

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FC Groningen-fans hebben namelijk een stunt uitgehaald, zo ziet VoetbalUltras op Instagram. "Afgelopen nacht hebben supporters van FC Groningen een lijkzak neergelegd bij Café De Avonden aan de Middenweg, met daarop de tekst: ‘RIP F-Side’."

Daarmee lopen de gemoederen al voor het duel flink op. Ajax zal zich na haar 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split willen revancheren. FC Groningen won haar laatste twee duels en is in uitstekende vorm. Om 16:45 uur wordt er afgetrapt in de Euroborg.

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