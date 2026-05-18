'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
FC Groningen mag donderdag geen supporters meenemen naar Volendam voor het play-offduel met Ajax, zo meldt RTV Noord. Dat is maandag duidelijk geworden na een vooroverleg met de betrokken autoriteiten. De club reageert fel en noemt het besluit ‘onaanvaardbaar’.
De geplande voorverkoop voor het uitvak zou maandagochtend om 10.00 uur van start gaan, maar werd kort daarna stilgelegd. De reden is een driehoeksbesluit van burgemeester, politiechef en officier van justitie dat zondagavond al is genomen. Daardoor komt er geen kaartverkoop voor FC Groningen-supporters voor de wedstrijd tegen Ajax.
Ajax speelt de wedstrijd niet in de Johan Cruijff ArenA vanwege een concertreeks van Harry Styles en wijkt uit naar het Kras Stadion in Volendam. FC Groningen heeft inmiddels het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld en laat weten zich te beraden op vervolgstappen.
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
