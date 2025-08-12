FC Groningen gaat voor Ajax-talent: "25 clubs geïnteresseerd"

FC Groningen wil zich versterken met Dies Janse. De 19-jarige, 1.96 meter lange centrale verdediger van Ajax kwam vorig seizoen voor het eerst in actie in het eerste elftal, maar speelt daar voorlopig geen hoofdrol. Volgens Dagblad van het Noorden hoopt de Trots van het Noorden hem op huurbasis binnen te halen.

"We zoeken een linker centrale verdediger, dus het zou gek zijn als we hem niet op de radar hebben", begint directeur Frank van Mosselveld. "Janse is één van de spelers die we voor die positie volgen. Dat doen we al een tijdje. Hij heeft bij Ajax zijn debuut gemaakt en is daar selectiespeler. Vooralsnog was zijn komst onhaalbaar, maar iets kan heel lang ‘nee’ zijn en dan toch ‘ja’ worden. Toch is het niet dusdanig concreet dat hij zaterdag tegen SC Heerenveen al bij ons op het veld staat."

Ook zaakwaarnemer Bas Schothorst bevestigt dat Groningen tot de geïnteresseerden behoort. "Het is aan Dies zelf of hij verhuurd wil worden. Daar denkt hij over na. Maar zonder te overdrijven zijn er wel 25 clubs geïnteresseerd. Dat is niet gek. Dies is een jonge, lange, linksbenige centrale verdediger die het vorig seizoen goed heeft gedaan en deze zomer het EK won met Oranje O19. Hij heeft een profiel dat je niet vaak tegenkomt." Janse heeft bij Ajax een contract tot medio 2029, met een optie voor nog een jaar.

Zijn zaakwaarnemer ziet de stap naar Groningen wel zitten. "Een verhuur is zeker mogelijk. Dat zal niet bij een andere club uit de top drie zijn en je wilt liever ook niet bij een club uit de onderste drie zitten. Ondanks de ruime nederlaag tegen AZ van afgelopen weekend schat ik FC Groningen in als middenmoter, dus dat kan goed passen bij Dies. Maar wat ik vind is niet relevant, het gaat erom wat Dies zelf wil."