FC Groningen meldt nieuw twijfelgeval voor wedstrijd tegen Ajax

Dick Lukkien

FC Groningen moet het tegen Ajax mogelijk doen zonder Marvin Peersman. De verdediger is niet okselfris uit de wedstrijd tegen Heracles Almelo gekomen. 

FC Groningen en Ajax spelen donderdagavond de halve finale van de play-offs in Volendam. Dick Lukkien kan sowieso niet beschikken over de geblesseerde Stije Resink en Oskar Zawada. Ook Younes Taha ontbreekt. De creatieve middenvelder heeft nog een schorsing van een eerdere play-off-wedstrijd namens FC Twente.

De inzetbaarheid van Peersman is nog twijfelachtig, zo meldt FC Groningen woensdagmiddag op de clubsite. De Belgische verdediger kwam niet helemaal fit uit de laatste competitiewedstrijd van afgelopen weekend en is nog een twijfelgeval.

Ajax en FC Groningen trappen donderdagavond om 18.45 uur af in het Kras Stadion in Volendam. 

