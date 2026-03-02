FC Groningen mist sterkhouder tegen Ajax: "Kruisbandblessure"

Stije Resink komt dit seizoen niet meer in actie, zo laat de middenvelder van FC Groningen weten via social media. De middenvelder heeft in de uitwedstrijd tegen Volendam een zware blessure opgelopen.

''Beste allemaal, helaas heb ik gister een kruisbandblessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Volendam", schrijft hij. "Ik zal er dus een tijd uit liggen en me gaan focussen op het herstel. Bedankt voor de steun en alle berichten!"

Bij een kruisbandblessure hebben spelers over het algemeen minimaal zes maanden nodig om te herstellen, waardoor de kans groot is dat Resink ook een deel van het nieuwe seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Normaliter maken spelers na 9 a 12 maanden weer hun rentree na een kruisbandblessure.

FC Groningen neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Ajax, terwijl de ploeg van trainer Dick Lukkien dit seizoen in totaal nog negen duels moet spelen. De oefenmeester kan dus echter geen beroep meer doen op Resink, die eerder dit jaar nog in verband werd gebracht met een transfer naar Ajax en Benfica.