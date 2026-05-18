FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing

Joram
bron: RTV Noord
Younes Taha
Younes Taha Foto: © MTB-Photo

FC Groningen treft donderdag in de halve finale van de play-offs Ajax. Het duel wordt gespeeld in Volendam, maar de ploeg uit het noorden moet het wel doen zonder Younes Taha. De middenvelder mist de wedstrijd door een opvallende schorsing.

Taha speelde afgelopen seizoen met FC Twente in de play-offs en liep daar tegen twee gele kaarten aan. Daardoor stond er nog een schorsing open voor zijn eerstvolgende play-offwedstrijd, en die moet hij nu inlossen bij FC Groningen tegen Ajax.

De aanvallende middenvelder komt dit seizoen op huurbasis uit voor Groningen en kan daarmee mogelijk zijn laatste duel al hebben gespeeld in Groningse dienst. In de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2) stond hij nog wel op het veld, maar donderdag is hij dus geschorst.

Mocht FC Groningen Ajax uitschakelen, dan is Taha in de finale tegen FC Utrecht of SC Heerenveen weer beschikbaar. Daarna keert hij terug naar FC Twente, de club waarvan FC Groningen hem heeft gehuurd.

