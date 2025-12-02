FC Groningen niet blij met gang van zaken: "Zo groot is de frustratie"

FC Groningen is niet blij dat het na de wedstrijd tegen Ajax dinsdag een paar dagen later op vrijdagavond gelijk tegen Excelsior moet. De Trots van het Noorden wilde die wedstrijd graag verplaatsen.

De gestaakte wedstrijd Ajax - FC Groningen werd verplaatst naar dinsdagmiddag en daar ging de club wel mee akkoord. "Mits de wedstrijd tegen Excelsior verplaatst zou worden", vertelt Frank van Mosselveld aan RTV Noord. "Daar gingen ze alles aan doen, maar daar zet ik mijn vraagtekens bij. De burgemeester van Rotterdam zegt dan gewoon nee."

FC Groningen stelde voor om de wedstrijd tegen Excelsior naar dinsdag 9 december of woensdag 17 december te verplaatsen. "Dan komt het argument dat Excelsior geen drie wedstrijden in zes dagen kan spelen. Terwijl wij wel twee duels moeten spelen in drie dagen. Dit is een beslissing van het competitiebestuur van de KNVB en daar kun je niets tegen doen", vervolgt de algemeen directeur.

Heeft FC Groningen overwogen om dinsdagmiddag niét naar Amsterdam te gaan voor het restant van de wedstrijd. "Dat is helemaal niet zo gek, zo groot is de frustratie op dit moment", geeft Van Mosselveld toe. "Maar dan krijg je een reglementaire 0-3 aan je broek. Maar misschien moet je dat gewoon maar eens doen, om een statement te maken."