FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen sluit een boycot van de halve finale van de play-offs tegen Ajax op dit moment niet uit. Maandag werd bekend dat de lokale autoriteiten geen uitsupporters toestaan bij de wedstrijd van donderdag.

FC Groningen beraadt zich momenteel op vervolgstappen. "We kijken nu waar onze mogelijkheden en middelen liggen om hiertegen te ageren. Dit is te gek voor woorden", reageert de FC Groningen-directeur bij RTV Noord. "Vooral omdat ik op 23 april deze scenario’s al bevraagd heb bij de KNVB: wat als en hoe gaan we daar mee om?"

Van Mosselveld merkte dat er tijdens dat gesprek al afwijkend gereageerd werd op het doornemen van dit scenario. "Het is een aanname, maar ik heb het idee dat de mensen daar hoopten dat het scenario dat FC Volendam én Ajax in de play-offs terecht zouden komen, niet zou plaatsvinden", vervolgt hij. FC Groningen heeft al beklag gedaan bij de KNVB.