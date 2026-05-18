FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Algemeen directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen sluit een boycot van de halve finale van de play-offs tegen Ajax op dit moment niet uit. Maandag werd bekend dat de lokale autoriteiten geen uitsupporters toestaan bij de wedstrijd van donderdag.
FC Groningen beraadt zich momenteel op vervolgstappen. "We kijken nu waar onze mogelijkheden en middelen liggen om hiertegen te ageren. Dit is te gek voor woorden", reageert de FC Groningen-directeur bij RTV Noord. "Vooral omdat ik op 23 april deze scenario’s al bevraagd heb bij de KNVB: wat als en hoe gaan we daar mee om?"
Van Mosselveld merkte dat er tijdens dat gesprek al afwijkend gereageerd werd op het doornemen van dit scenario. "Het is een aanname, maar ik heb het idee dat de mensen daar hoopten dat het scenario dat FC Volendam én Ajax in de play-offs terecht zouden komen, niet zou plaatsvinden", vervolgt hij. FC Groningen heeft al beklag gedaan bij de KNVB.
Ajax moet uitwijken naar het stadion van FC Volendam omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar. Wat Van Mosselveld betreft wordt de wedstrijd in zo'n geval bij de uitspelende club gespeeld worden. "Dat staat wel op het programma voor de toekomst, maar helpt ons nu niet verder. Maar hier in Groningen zijn we met de driehoek in staat om op korte termijn dingen te regelen. Die vraag ligt er nog niet vanuit de KNVB."
Hoort een boycot van de wedstrijd van donderdag ook tot de mogelijkheden? "Het sportieve aspect moet bovenaan staan. Maar we vinden dit allemaal zo onacceptabel en onrechtvaardig, dat we eerst proberen dat er donderdag wél supporters bij mogen zijn. Alle scenario’s liggen op tafel", laat Van Mosselveld weten. "We sluiten op dit moment niets uit. Het verrast en overvalt ons. Dit is zo onrechtvaardig."
