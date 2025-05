FC Groningen-speler was Ajax-fan: "Dan begint het af te nemen"

Voor Stije Resink krijgt de wedstrijd van woensdag tegen Ajax een extra lading. De middenvelder van FC Groningen treft namelijk zijn geboortestad én voormalig favoriete club, al is daar inmiddels weinig meer van over.

De 21-jarige Resink werd op 28 mei 2003 geboren in Amsterdam en groeide aanvankelijk op als Ajax-supporter. "Op een gegeven moment kom je bij Almere City in de jeugd. En dan speel je altijd tegen Ajax en verlies je vaak. Dan begint het al af te nemen", legt hij uit tegenover RTV Noord.

Hij speelt inmiddels al jaren tegen Ajax en Jong Ajax en voelt geen enkele binding meer met zijn oude club. "Ik speel nu al vier jaar lang tegen Jong Ajax en Ajax, maar nee, supportersgevoelens zijn er niet meer. In mijn omgeving wel, veel vrienden zijn voor Ajax", aldus Resink.

Die vrienden laten van zich horen nu het duel nadert, maar dat doet hem weinig. "Dat gaat geen invloed hebben op de wedstrijd. Meestal krijgen ze of geen reactie of een hele korte, dus dat is niet bijzonder hoor", lacht de middenvelder.