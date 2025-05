FC Groningen strikt talentvolle doelman (19) uit jeugd van Ajax

FC Groningen heeft zich voor komend seizoen versterkt met Giuliano Bonevacia. De talentvolle doelman komt over van AFC Ajax en voegt zich bij de O19-selectie van de Trots van het Noorden. Dat maakte de club dinsdagochtend bekend via het officiële X-account van de opleiding.

Met zijn overstap keert Bonevacia terug op het oude nest. De goalie stond eerder al onder de lat in de jeugdopleiding van FC Groningen, maar koos in een later stadium voor een avontuur bij Ajax. Nu komt hij dus opnieuw in het groen-wit te spelen.

De club heet hem in het bericht nadrukkelijk welkom terug en wenst hem veel succes.