Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
FC Groningen stuurt brief naar Halsema: "Lachwekkend natuurlijk"

Max
bron: De Bestuurskamer
Femke Halsema
Femke Halsema Foto: © Pro Shots

Frank van Mosselveld baalt dat FC Groningen-supporters volgende week verplicht met de bus naar Ajax moeten. De algemeen directeur van de Trots van het Noorden stuurde daarom een brief naar Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. 

Veel supporters zijn klaar met de 'collectieve straffen' die regelmatig uitgedeeld worden. De grote groep wordt zo gestraft voor misdragingen van individuen. Van Mosselveld was onlangs op een bijeenkomst met verschillende supportersgroepen om te praten over dit onderwerp. "We moeten kijken hoe we dat anders kunnen invullen", vertelt hij in De Bestuurskamer. "Helemaal niemand, en dat bleek daar ook weer, is voor collectief straffen bij individueel wangedrag."

In dat kader stuurde Van Mosselveld onlangs een brief naar burgemeester Halsema over de verplichte buscombi voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. "Die kregen we vorig jaar al, omdat we nieuw in de Eredivisie waren. Lachwekkend, natuurlijk", oordeelt de directeur. "En dit jaar is het zo omdat er wrijving is tussen beide groeperingen. Zo kun je denk ik altijd wel iets verzinnen. Ik heb nog geen antwoord gehad, maar daar gaan we wel werk van maken. 

Supportersgroepen besluiten vaak om de wedstrijd te boycotten vanwege onvrede over de vervoersregeling, maar volgende week gaan er gewoon fans naar Amsterdam. "En dat is goed, want boycotten werkt vaak averechts", weet Van Mosselveld. "Maar het begint wel bij wat je met elkaar afspreekt en het toetsen van hoe mensen zich aan de afgesproken regels houden. Zeker bij uitwedstrijden is het schering en inslag dat lokale driehoeken bepalen wat de vervoersregeling gaat zijn. En daar leggen we onszelf vaak te makkelijk bij neer."

Ajax en FC Groningen staan zondag 30 november om 20.00 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. 

