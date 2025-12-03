FC Groningen supporters: "Wisten dat het duel gestaakt zou worden"

Voorzitter John de Jonge van de supportersclub van FC Groningen vindt dat het duel tussen Ajax en FC Groningen op zondag nooit van start had mogen gaan. De gigantische hoeveelheid vuurwerk in het stadion was overduidelijk.

"Wij wisten in het uitvak al een uur voordat de wedstrijd begon dat uiteindelijk gestaakt zou worden", zegt John de Jonge tegenover Dagblad van het Noorden. Al een uur voor de wedstrijd zag men veel mensen met bivakmutsen. "Dat viel op", zegt de Jonge, die weet dat veel mensen via een nooddeur binnen zouden zijn gekomen: "We zagen foto’s dat tijdens het warmlopen twee mannen met vuurwerk op de schouders stonden."

Dat er überhaupt werd afgetrapt zorgt dan ook voor onbegrip. "Ze moeten dit toch geweten hebben? Er hangen daar camera’s die zo scherp zijn dat ze de letters van je paspoort kunnen lezen. Tegelijk er zitten 50.000 mensen. Iedereen al voor aanvang naar huis laten gaan, dat is ook te makkelijk gezegd."

Beveiliger zijn bij deze avond? Aan De Jonge niet besteed. "Ik weet niet wat daar gebeurde. Of ze aan het slapen waren of niet wisten wat ze moesten doen. Maar al dat vuurwerk, het was levensgevaarlijk. Er zaten ook beste zware knallen tussen. Ajax moet goed analyseren wat er is gebeurd."

Toch wil De Jonge niet te veel naar anderen wijzen. "Dit is bij ons drie jaar geleden natuurlijk ook gebeurd. Wij moeten nu geen grote mond hebben." De Jonge zocht contact met de voorzitter van een supportersvereniging van Ajax. "Die vinden dit natuurlijk ook verschrikkelijk"

Het incident zal centraal komen te staan in discussies over supportersveiligheid: "Het is één stap vooruit. Dan gebeurt zoiets en je bent weer drie stappen terug. We waren met alle supportersclubs veel bezig, er waren goede gesprekken. Dat traject staat nu weer stil." Ajax wilde niet reageren op vragen.