FC Groningen-talent: "Of ik klaar ben voor een topclub? Waarom niet?"

Luciano Valente is ook dit seizoen weer één van de sterkhouders van FC Groningen. De 21-jarige middenvelder liet het vorig seizoen al zien in de Keuken Kampioen Divisie, maar de geboren Groninger bewijst nu ook dat hij het niveau van de Eredivisie aan kan. Is Valente er klaar voor om deze zomer een transfer te maken? Zijn droomclub is het Italiaanse Lazio.

"Door mijn vader zijn we thuis allemaal supporter van Lazio", zegt Valente tegen Voetbal International. "Ik ben al een paar keer in het stadion geweest en we kijken alle wedstrijden op de tv, maar het is niet zo dat ik Lazio daardoor direct noem als de club waar ik per se ooit voor wil spelen. Je hebt toch meerdere mooie clubs? Ik sluit niets uit, maar als ik het voor mezelf zou mogen uitstippelen, zou ik eerst nog een stap in Nederland willen maken."

Valente zou het liefst dus eerst een stap hogerop willen in de Nederlandse competitie. "Of ik klaar ben voor een topclub? Soms denk ik: Waarom niet? Ik meen dat ik mezelf goed kan optrekken aan een hoger niveau en dat ik goed pas bij een ploeg die voornamelijk in de aanval is."

"Komen we weer terug op die droge cijfers: bij een ploeg die altijd bovenin meespeelt kom je ook wat gemakkelijker aan je goals en assists, denk ik. Ik heb vertrouwen in mezelf en hoop dat de kans ooit voorbijkomt, maar je hebt zoiets nu eenmaal niet volledig in eigen hand. Ik ben in ieder geval niet bang om te dromen", aldus FC Groningen-middenvelder Luciano Valente.