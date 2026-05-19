FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
FC Groningen-supporters zijn donderdag alsnog welkom bij het play-offduel met Ajax in Volendam. Dat is dinsdagochtend besloten na overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie.
Dat meldt De Telegraaf. Daarmee komt er snel een einde aan de commotie die maandag ontstond nadat bekend werd dat fans van FC Groningen in eerste instantie niet welkom zouden zijn bij de wedstrijd. Die beslissing zorgde voor veel kritiek vanuit Groningen en daarbuiten.
De play-offwedstrijd wordt gespeeld in Volendam omdat Ajax vanwege omstandigheden niet in de Johan Cruijff ArenA terechtkan. FC Groningen liet maandag al weten zich totaal niet te kunnen vinden in het eerdere besluit om uitsupporters te weren en beraadde zich op vervolgstappen.
Na nieuw overleg is nu alsnog besloten om supporters uit Groningen toe te laten bij het duel. Daarmee lijkt een nieuwe rel rondom de organisatie van de play-offs voorlopig voorkomen.
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing
Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"
Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"