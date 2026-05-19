FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax

FC Groningen-supporters zijn donderdag alsnog welkom bij het play-offduel met Ajax in Volendam. Dat is dinsdagochtend besloten na overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie.

Dat meldt De Telegraaf. Daarmee komt er snel een einde aan de commotie die maandag ontstond nadat bekend werd dat fans van FC Groningen in eerste instantie niet welkom zouden zijn bij de wedstrijd. Die beslissing zorgde voor veel kritiek vanuit Groningen en daarbuiten.

De play-offwedstrijd wordt gespeeld in Volendam omdat Ajax vanwege omstandigheden niet in de Johan Cruijff ArenA terechtkan. FC Groningen liet maandag al weten zich totaal niet te kunnen vinden in het eerdere besluit om uitsupporters te weren en beraadde zich op vervolgstappen.

Na nieuw overleg is nu alsnog besloten om supporters uit Groningen toe te laten bij het duel. Daarmee lijkt een nieuwe rel rondom de organisatie van de play-offs voorlopig voorkomen.