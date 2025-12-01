'FC Groningen vangt bot na deceptie bij Ajax': "Geen gehoor..."

Kick-Off
Het duel tussen Excelsior en FC Groningen van komende vrijdag wordt gewoon op de geplande datum gespeeld, laat Stefan Bleeker, verslaggever van RTV Noord, weten. De ploeg van trainer Dick Lukkien had voorgesteld om de wedstrijd te verplaatsen naar 9 of 17 december, maar daar is geen toestemming voor gegeven.

Het verzoek van het bestuur van FC Groningen kwam nadat bekend werd dat de eerder gestaakte wedstrijd tegen Ajax dinsdag alsnog wordt uitgespeeld. Zondag werd het duel stilgelegd toen Ajax-aanhangers een grote hoeveelheid vuurwerk op de tribunes van de Johan Cruijff Arena afstaken. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot de wedstrijd definitief te staken.

Volgens Bleeker is het lastig om het verzoek van de Groningers om de wedstrijd naar 7 december te verplaatsen, te honoreren. "In de Eredivisie spelen momenteel drie clubs uit Rotterdam, die dit weekend toevallig allemaal thuis spelen. Feyenoord ontvangt zaterdag PEC Zwolle en Sparta Rotterdam treft zondag NAC Breda," legt hij uit.

"FC Groningen heeft voorgesteld om de wedstrijd op 9 december (Europese speelronde) of 17 december (bekerronde) door te laten gaan. Daar is geen gehoor aan gegeven", aldus de journalist. Dinsdag reizen de Groningers opnieuw af naar Amsterdam om het duel met Ajax uit te spelen. "De wedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden en de aftrap is om 14:30" aldus Bleeker.

