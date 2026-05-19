FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"

Rik Engelbertink
bron: De Bestuurskamer
Frank van Mosselveld
Frank van Mosselveld

Frank van Mosselveld begrijpt weinig van het feit dat FC Groningen supporters aanvankelijk de dupe waren van het misdragen van Volendam-supporters. Van Mosselveld heeft inmiddels weten te bewerkstellingen dat FC Groningen uitfans mee mag nemen naar Volendam tijdens het play-off duel met Ajax.

"Wij hebben afgelopen zondag een geweldig seizoen afgesloten. Je wil dat maandagochtend met elkaar vieren en toeleven naar donderdag. Maar dat begon anders. Want vroeg had ik al Menno Geelen aan de lijn en hij zou gaan bellen met de gemeente Volendam. De veiligheidscoördinator daar wist ons met trillende stem te melden dat er geen supporters aanwezig zouden zouden mogen zijn bij het duel", zegt Van Mosseldveld bij De Bestuurskamer.

"Dan word je gek, en te meer omdat ik op 23 april - de dag waarop Ajax bekend maakte in Volendam te gaan spelen bij eventuele play-offs - allerlei vragen aan het competitiebestuur heb voorgelegd", vervolgt Van Mosselveld. 

Ook ging het doen al over een mogelijk scenario betreffende uitfans. "En daarbij ook bevraagd of ze met bepaalde scenario's rekening hebben gehouden en daarbij is ook gemeld dat, als we elders zouden spelen, het niet zo kan zijn dat er geen uitsupporters zijn."

"Daar werd toen niet volledig op geantwoord", vervolgt hij. "Ik had het idee dat ze naar een scenario toewerkten en dat dit scenario daar niet bij hoorde. Dan is het heel zuur dat het precies uitkomt wat je op dat moment al bevraagt."

"We hebben collectieve straffen, maar dit is zo'n straf in het kwadraat. FC Volendam-supporters misdragen zich en daardoor mogen FC Groningen-fans niet komen. En dat geldt mogelijk ook voor SC Heerenveen, FC Utrecht en Willem II. Met alle respect, maar dan zijn we heel ver verwijderd van waar we willen zijn met elkaar", besluit hij. 

