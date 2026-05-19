FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"

Frank van Mosselveld begrijpt weinig van het feit dat FC Groningen supporters aanvankelijk de dupe waren van het misdragen van Volendam-supporters. Van Mosselveld heeft inmiddels weten te bewerkstellingen dat FC Groningen uitfans mee mag nemen naar Volendam tijdens het play-off duel met Ajax.

"Wij hebben afgelopen zondag een geweldig seizoen afgesloten. Je wil dat maandagochtend met elkaar vieren en toeleven naar donderdag. Maar dat begon anders. Want vroeg had ik al Menno Geelen aan de lijn en hij zou gaan bellen met de gemeente Volendam. De veiligheidscoördinator daar wist ons met trillende stem te melden dat er geen supporters aanwezig zouden zouden mogen zijn bij het duel", zegt Van Mosseldveld bij De Bestuurskamer.

"Dan word je gek, en te meer omdat ik op 23 april - de dag waarop Ajax bekend maakte in Volendam te gaan spelen bij eventuele play-offs - allerlei vragen aan het competitiebestuur heb voorgelegd", vervolgt Van Mosselveld.

Ook ging het doen al over een mogelijk scenario betreffende uitfans. "En daarbij ook bevraagd of ze met bepaalde scenario's rekening hebben gehouden en daarbij is ook gemeld dat, als we elders zouden spelen, het niet zo kan zijn dat er geen uitsupporters zijn."