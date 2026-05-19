FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
Frank van Mosselveld begrijpt weinig van het feit dat FC Groningen supporters aanvankelijk de dupe waren van het misdragen van Volendam-supporters. Van Mosselveld heeft inmiddels weten te bewerkstellingen dat FC Groningen uitfans mee mag nemen naar Volendam tijdens het play-off duel met Ajax.
"Wij hebben afgelopen zondag een geweldig seizoen afgesloten. Je wil dat maandagochtend met elkaar vieren en toeleven naar donderdag. Maar dat begon anders. Want vroeg had ik al Menno Geelen aan de lijn en hij zou gaan bellen met de gemeente Volendam. De veiligheidscoördinator daar wist ons met trillende stem te melden dat er geen supporters aanwezig zouden zouden mogen zijn bij het duel", zegt Van Mosseldveld bij De Bestuurskamer.
"Dan word je gek, en te meer omdat ik op 23 april - de dag waarop Ajax bekend maakte in Volendam te gaan spelen bij eventuele play-offs - allerlei vragen aan het competitiebestuur heb voorgelegd", vervolgt Van Mosselveld.
Ook ging het doen al over een mogelijk scenario betreffende uitfans. "En daarbij ook bevraagd of ze met bepaalde scenario's rekening hebben gehouden en daarbij is ook gemeld dat, als we elders zouden spelen, het niet zo kan zijn dat er geen uitsupporters zijn."
"Daar werd toen niet volledig op geantwoord", vervolgt hij. "Ik had het idee dat ze naar een scenario toewerkten en dat dit scenario daar niet bij hoorde. Dan is het heel zuur dat het precies uitkomt wat je op dat moment al bevraagt."
"We hebben collectieve straffen, maar dit is zo'n straf in het kwadraat. FC Volendam-supporters misdragen zich en daardoor mogen FC Groningen-fans niet komen. En dat geldt mogelijk ook voor SC Heerenveen, FC Utrecht en Willem II. Met alle respect, maar dan zijn we heel ver verwijderd van waar we willen zijn met elkaar", besluit hij.
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"