'FC Groningen vreest ongeregeldheden bij kampioenschap Ajax'

Als PSV, dat tegelijkertijd speelt tegen Heracles Almelo, verliest en Ajax wint, zijn de Amsterdammers kampioen van Nederland. Het Dagblad van het Noorden schreef zaterdag al dat een kampioenschap van Ajax in de Euroborg een 'horrorscenario' is voor FC Groningen. "In de wandelgangen wordt duidelijk dat de hooligans van FC Groningen de wedstrijd willen verstoren als Ajax kampioen dreigt te worden", zo schrijft het medium.

Daarvoor zou de hulp zijn ingeschakeld van fanatieke supporters van het Belgische Beerschot, waar hooligans van FC Groningen een goede band mee hebben. De berichten zijn ook aangekomen bij club, politie en gemeente. "FC Groningen tegen Ajax is altijd een wedstrijd waar de nodige druk op staat. Dat betekent dat we ons goed voorbereiden", reageert burgemeester Mirjam van ‘t Veld. "Ook op het scenario dat Ajax kampioen kan worden.”