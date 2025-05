FC Groningen waarschuwt Ajax: "Kan een prachtige avond worden"

FC Groningen verloor ruim van AZ (3-0), dus besloot Dick Lukkien twintig minuten voor tijd al wat sterkhouders naar de kant te halen. "Ik had niet meer het idee dat we de wedstrijd zouden ombuigen. Dat houdt je rekening met de jongens die wat lichte klachtjes hebben en op scherp staan", legt hij uit bij RTV Noord. "Zo hebben we ook gewisseld, om volledig fris richting woensdag te gaan."

Lukkien laat de nabespreking van de nederlaag schieten en gaat zich meteen al op de kraker tegen Ajax richten. "We moeten deze wedstrijd snel vergeten, maar wel erkennen dat het niet goed genoeg was. Afsluiten en zorgen dat we woensdag volledig fris aan de aftrap verschijnen", benadrukt de oefenmeester, die erg uitkijkt naar de wedstrijd tegen de koploper. "We zullen iedereen nodig hebben, ook de 22.000 man op de tribunes. Dan kan het een prachtige avond worden."

Het belooft een intense wedstrijd te worden. Ajax wist de laatste drie wedstrijden niet te winnen en staat ineens nog maar één punt voor op PSV. FC Groningen strijdt nog voor deelname aan play-offs voor Europees voetbal.