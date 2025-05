FC Groningen waarschuwt fans richting Ajax-duel: "Is strafbaar"

Dinsdagochtend 10.00 uur start FC Groningen de losse kaartverkoop voor de wedstrijd tegen Ajax. Om te voorkomen dat er supporters uit Amsterdam op de thuisvakken terecht komen neemt de club een aantal maatregelen, zo meldt het via de officiële kanalen .

Seizoenkaart- en clubcardhouders (voor 1 januari 2025) kunnen één losse kaart kopen, mits zij hun gegevens geverifieerd hebben. Voor de wedstrijd zal er bij de instroom in het stadion een identificatiecontrole plaatsvinden voor losse kaartkopers. Alleen digitale tickets zijn beschikbaar en kunnen alleen via het kaartverkoopsysteem van FC Groningen doorgestuurd worden aan iemand met een geverifieerd account.

FC Groningen-supporters mogen hun eigen kaart niet overdragen aan fans van Ajax. Het aanbieden of verkopen van toegangskaarten via een ander verkoopkanaal dan de officiële FC Groningen-kanalen is strafbaar. Hierbij wordt een stadionverbod van 18 maanden en een geldboete van minimaal 450 euro geriskeerd.

FC Groningen en Ajax trappen woensdagavond om 20.00 uur af in de Euroborg.