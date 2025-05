FC Groningen ziet kansen: "Stadion kan ze naar overwinning schreeuwen"

Ajax mag zich volgende speelronde opmaken voor een lastig duel in Groningen. Clubicoon Jan van Dijk denkt dat de Trots van het Noorden klaar is voor een stunt in het eigen Euroborg-stadion en mocht Ajax nog geen kampioen zijn, zullen de Groningers het hen moeilijk maken.

"Wat mij betreft wel, haha. Groningen speelt nog twee pittige wedstrijden en er zitten nog aardig wat clubs op het vinkentouw, maar ik denk dat ze volop kans hebben," zegt Van Dijk in gesprek met DVHN. "Er zit de afgelopen tijd een flinke boost in het elftal. Tegen Ajax is natuurlijk een geweldige wedstrijd. Het stadion kan ze daar echt naar de overwinning schreeuwen."

Hoewel Ajax op het punt staat om kampioen te worden, verwacht Van Dijk een scherp FC Groningen. "De doelstelling is al lang behaald, alles wat ze nu meer halen is een bonus. Ik geniet ervan om deze ploeg aan het werk te zien. Het doet me denken aan toen ik zelf begon bij FC Groningen en ook aan toen ik net trainer was en we ook zo’n jonge lichting hadden met veel Groningse jongens. Ik heb het idee dat de technische staf echt aan het bouwen is om van de club weer een stabiele subtopper te maken. De grootste zorg is dan dat de selectie een beetje bij elkaar blijft, niet of we de play-offs halen."