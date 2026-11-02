'FC Porto concreet voor Ajax-talent: spits ontbreekt tegen Vitesse'

FC Porto heeft zijn oog laten vallen op Paulo Da Silva van Jong Ajax. De Portugese koploper maakt werk van de komst van de 18-jarige spits, meldt het X-account WFCGroningen maandag.

Afgelopen zomer toonden zowel FC Porto als Feyenoord al belangstelling voor Da Silva. Inmiddels zou het contact tussen de Portugese club en de spits een stuk intensiever zijn geworden. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat Da Silva maandagavond ontbreekt in de wedstrijdselectie van Jong Ajax voor het duel met Vitesse.

Ajax wil eerst zelf nog met de jonge aanvaller om tafel. De Amsterdamse club is namelijk nog altijd overtuigd van zijn kwaliteiten, meldt WFCGroningen.