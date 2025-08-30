'FC Porto en Farioli gaan zich spoedig opnieuw melden bij Ajax'

FC Porto gaat een nieuwe poging wagen Kenneth Taylor los te weken bij Ajax. Dat meldt VoetbalPrimeur zaterdagmiddag.

Francesco Farioli wil graag herenigd worden met Taylor, dus deed FC Porto eerder deze zomer een bod op de middenvelder van Ajax. Dat bedrag voldeed niet aan de eisen van de Amsterdammers, dus moesten Porto en Farioli teleurgesteld worden.

Inmiddels heeft Ajax de vraagprijs van Taylor iets laten zakken en lijken de Portugezen een nieuwe poging te willen wagen. FC Porto wil eerst talent Diego Mora uitzwaaien voor het een nieuw, verhoogd bod kan doen op de Oranje-international. Volgens journalist Sacha Tavolieri gaat Moro spoedig voor zeventig miljoen euro naar Al-Ittihad, dus kan FC Porto nog op tijd doorpakken voor Taylor.