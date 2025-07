'FC Porto gaat zich na verkoop Conceição opnieuw melden bij Ajax'

Francesco Farioli en FC Porto hebben de interesse in Kenneth Taylor nog altijd niet laten varen. Volgens Ajax-watcher Johan Inan bereiden de Portugezen zelfs een verhoogd bod voor op de middenvelder van Ajax. Die ontwikkeling hangt samen met de aanstaande verkoop van voormalig Ajacied Francisco Conceição aan Juventus.

Taylor wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Afgelopen seizoen was hij een van de uitblinkers aan Ajax-zijde, en hij lijkt klaar voor een volgende stap in zijn carrière. De kersverse Porto-trainer Farioli wil komend seizoen graag met hem samenwerken en ziet de linkspoot als een versterking voor zijn selectie.

Eerder deze week werd bekend dat Porto een bod van vijftien miljoen euro exclusief bonussen op tafel legde, maar dat voorstel werd door Ajax direct resoluut afgewezen. De Amsterdammers zouden mikken op een bedrag van minimaal 35 miljoen euro.

Ondanks het grote gat tussen vraag en aanbod blijft Porto volharden, zo meldt Inan in de AD Voetbalpodcast. "Wat je zo te horen krijgt, is dat Porto het niet opgeeft", aldus de clubwatcher. Ondertussen staat Conceição op het punt om Ajax voorgoed te verlaten. Juventus huurde hem afgelopen seizoen en wil hem nu definitief overnemen.

"Dan komt er weer geld in het laatje", legt Inan uit. "Met dat geld schijnen ze weer een verhoogd bod uit te willen brengen op Taylor." Toch houdt hij een slag om de arm: "Of dat dan genoeg is, dat waag ik te betwijfelen."