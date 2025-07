'FC Porto haakt af in strijd om Sutalo na horen van transfersom'

Na zijn overstap van Ajax naar Porto zette trainer Francesco Farioli drie Amsterdammers op zijn verlanglijst. Jordan Henderson was de eerste, maar koos na gesprekken met Porto uiteindelijk voor Brentford. De tweede naam op het lijstje was Kenneth Taylor. De middenvelder staat open voor een overstap, maar Ajax wees een eerste bod van vijftien miljoen euro resoluut af. De club wil ongeveer het dubbele en probeert Taylor met een nieuw contract binnenboord te houden.

Sutalo was Farioli’s derde target, maar al snel bleek dat Ajax niet van plan is om toe te geven. De eisen van Ajax en de financiële wensen van de speler waren voor Porto te gortig, waardoor er nu definitief een streep door zijn naam is gezet.