FC Porto is onder de indruk en beloont voormalig Ajacied Farioli

Francesco Farioli heeft een nieuw contract getekend bij FC Porto. De voormalig trainer van Ajax ligt nu tot medio 2028 vast.

Farioli maakte vorige zomer de overstap naar FC Porto en kent een geweldig debuutseizoen in Portugal. De Italiaanse oefenmeester staat na zeventien wedstrijd nog altijd bovenaan de competitie met 49 punten. FC Porto is erg blij met de verrichtingen van Farioli en heeft nu al een contractverlenging tot medio 2028 uitgedeeld.