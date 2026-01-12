Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax historie & oud-spelers

FC Porto is onder de indruk en beloont voormalig Ajacied Farioli

Max
bron: FC Porto
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli heeft een nieuw contract getekend bij FC Porto. De voormalig trainer van Ajax ligt nu tot medio 2028 vast. 

Farioli maakte vorige zomer de overstap naar FC Porto en kent een geweldig debuutseizoen in Portugal. De Italiaanse oefenmeester staat na zeventien wedstrijd nog altijd bovenaan de competitie met 49 punten. FC Porto is erg blij met de verrichtingen van Farioli en heeft nu al een contractverlenging tot medio 2028 uitgedeeld.

Ajax historie & oud-spelers Francesco Farioli
