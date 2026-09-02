FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax

FC Porto heeft de komst van Youri Baas nog altijd niet uit het hoofd gezet. De Portugese topclub heeft volgens transferjournalist Nicolò Schira opnieuw aangeklopt bij Ajax en inmiddels zelfs een officieel bod uitgebracht op de 23-jarige verdediger.

Baas werd de afgelopen weken al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Ajax beschikt met Daley Blind en Dies Janse over meerdere linksbenige centrale verdedigers, waardoor een transfer van de Ajacied niet volledig werd uitgesloten.

Afgelopen maandag meldde Voetbal International nog dat FC Porto zich in het weekend bij Ajax had gemeld. De club van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli kwam toen echter niet tot een akkoord met de Amsterdammers.