Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax

Amber
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

FC Porto heeft de komst van Youri Baas nog altijd niet uit het hoofd gezet. De Portugese topclub heeft volgens transferjournalist Nicolò Schira opnieuw aangeklopt bij Ajax en inmiddels zelfs een officieel bod uitgebracht op de 23-jarige verdediger.

Baas werd de afgelopen weken al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Ajax beschikt met Daley Blind en Dies Janse over meerdere linksbenige centrale verdedigers, waardoor een transfer van de Ajacied niet volledig werd uitgesloten.

Afgelopen maandag meldde Voetbal International nog dat FC Porto zich in het weekend bij Ajax had gemeld. De club van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli kwam toen echter niet tot een akkoord met de Amsterdammers.

Het bedrag dat Porto bereid was te betalen, zou voor Ajax onvoldoende zijn geweest. Daardoor leek een transfer voorlopig van de baan.

Volgens Schira zit er nu toch opnieuw beweging in het dossier. FC Porto heeft een officieel voorstel neergelegd in Amsterdam en probeert Baas alsnog naar Portugal te halen.

De Portugezen hebben daarbij iets meer tijd dan Ajax. De Nederlandse transfermarkt sluit woensdagavond, terwijl clubs in Portugal nog tot zaterdag 5 september spelers kunnen aantrekken.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'

0
Jordi Cruijff

Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'

FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax

Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent

'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'

OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts

BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'

'PSV heeft beet en haalt voormalig Ajax-talent naar Eindhoven'

'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws