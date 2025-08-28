AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'FC Porto vindt Kenneth Taylor niet meer dan twintig miljoen waard'

Amber
bron: MaisFutebol
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor staat opnieuw op de radar van FC Porto, zo meldt Maisfutebol. De Portugese topclub moet mogelijk op zoek naar een vervanger voor Rodrigo Mora, die in de belangstelling staat van Al Ittihad uit Saoedi-Arabië.

Ajax zou de transferwaarde van de middenvelder schatten op zo'n dertig miljoen euro, maar dat bedrag is volgens het medium voor Porto onhaalbaar. De clubleiding ziet Taylor eerder als een speler met een waarde tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

Daar wringt het voorlopig: terwijl Taylor regelmatig genoemd blijft in Porto, is het de vraag of beide clubs elkaar financieel gaan vinden. "Porto wil de grens van twintig miljoen niet overschrijden", klinkt het in Portugal.

Thijs Zwagerman

Zwagerman ziet Ajax-strategie veranderen: "Doen veel concessies"

Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena

'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'

Video’s
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
