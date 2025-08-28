'FC Porto vindt Kenneth Taylor niet meer dan twintig miljoen waard'

Kenneth Taylor staat opnieuw op de radar van FC Porto, zo meldt Maisfutebol . De Portugese topclub moet mogelijk op zoek naar een vervanger voor Rodrigo Mora, die in de belangstelling staat van Al Ittihad uit Saoedi-Arabië.

Ajax zou de transferwaarde van de middenvelder schatten op zo'n dertig miljoen euro, maar dat bedrag is volgens het medium voor Porto onhaalbaar. De clubleiding ziet Taylor eerder als een speler met een waarde tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

Daar wringt het voorlopig: terwijl Taylor regelmatig genoemd blijft in Porto, is het de vraag of beide clubs elkaar financieel gaan vinden. "Porto wil de grens van twintig miljoen niet overschrijden", klinkt het in Portugal.