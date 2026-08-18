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FC Sion - Ajax niet op televisie, Ziggo Sport komt met reactie

Max
bron: Ziggo Sport
Ajax voor de wedstrijd tegen Shelbourne
Ajax voor de wedstrijd tegen Shelbourne Foto: © BSR Agency

De Europese wedstrijd tussen FC Sion en Ajax is donderdagavond niet op televisie. Dat laat Ziggo Sport weten in een statement. 

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Ajax gaat donderdagavond in de play-offs van de Conference League op bezoek in Zwitserland bij FC Sion. Waar de vorige voorrondewedstrijden van Ajax allemaal te zien waren bij Ziggo Sport, geldt dat niet voor aanstaande donderdag.

Dat heeft te maken met de thuisclub. "Deze wedstrijd zit niet in het UEFA Europees voetbalpakket, waardoor de thuisspelende club de uitzendrechten kan verkopen aan de hoogste bieder. De play-offs van de Conference League vallen hiermee buiten de uitzendrechten van Ziggo Sport en deze uitwedstrijd van Ajax wordt deze keer niet uitgezonden door Ziggo Sport", zo klinkt het.

Volgens sportmarketeer Chris Woerts komt de wedstrijd achter een betaalmuur op KIJK. Voor vijf euro kunnen supporters van Ajax donderdag de wedstrijd alsnog bekijken. 

De return in de Johan Cruijff ArenA volgende week is wél gewoon voor iedereen beschikbaar via Ziggo Sport Free. 

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