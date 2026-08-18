FC Sion - Ajax niet op televisie, Ziggo Sport komt met reactie
De Europese wedstrijd tussen FC Sion en Ajax is donderdagavond niet op televisie. Dat laat Ziggo Sport weten in een statement.
Ajax gaat donderdagavond in de play-offs van de Conference League op bezoek in Zwitserland bij FC Sion. Waar de vorige voorrondewedstrijden van Ajax allemaal te zien waren bij Ziggo Sport, geldt dat niet voor aanstaande donderdag.
Dat heeft te maken met de thuisclub. "Deze wedstrijd zit niet in het UEFA Europees voetbalpakket, waardoor de thuisspelende club de uitzendrechten kan verkopen aan de hoogste bieder. De play-offs van de Conference League vallen hiermee buiten de uitzendrechten van Ziggo Sport en deze uitwedstrijd van Ajax wordt deze keer niet uitgezonden door Ziggo Sport", zo klinkt het.
Volgens sportmarketeer Chris Woerts komt de wedstrijd achter een betaalmuur op KIJK. Voor vijf euro kunnen supporters van Ajax donderdag de wedstrijd alsnog bekijken.
De return in de Johan Cruijff ArenA volgende week is wél gewoon voor iedereen beschikbaar via Ziggo Sport Free.
'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'
FC Sion - Ajax niet op televisie, Ziggo Sport komt met reactie
'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'
Michel geeft update over blessure van Ajacied: "We hopen dat..."
Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"
Maas Willemsen: "Zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen"
Jong Ajax verliest van FC Emmen in bizar duel met tien doelpunten
'Tweetal bij Oranje negeerde elkaar op WK': "Is belachelijk!"
Bruggink kijkt naar Ajax: "Dat werd laatste half uur zo moeizaam"
Ajax heeft opnieuw beet en presenteert verdediger van FC Barcelona
Van der Vaart deelt prachtig nieuws: oud-Ajacied wordt opnieuw vader
'Bekende van trainer Míchel Sánchez opnieuw gelinkt aan Ajax'
Hans Kraay ziet competitievervalsing: "Lijkt helemaal nergens op"
Kenneth Taylor hard aangepakt: "Lijkt geen motivatie te hebben"
Oliver Edvardsen weg bij Ajax? 'Twee Eredivisieclubs geïnteresseerd'
Dick Lukkien tipt Ajax: "Hij kan mee in de top van Nederland"
Mike Verweij ontkracht transfergerucht: "Absoluut geen sprake van"
Berghuis ziet twee problemen bij Ajax: "Daar hebben we moeite mee"
Míchel Sánchez bespreekt Ajacied: "Hij heeft een kleine blessure"
Kees Kist onder de indruk van Ajacied: "Die is echt heel goed"
Míchel hoopt op Ajax-transfers: "Ik heb de beste spelers nodig"
'Ko Itakura kan Ajax alweer verlaten na transfer van 10 miljoen'
'Voormalig Ajax-doelwit maakt miljoenentransfer in Eredivisie'
'PSV ligt voor op Ajax in transferstrijd om Lutsharel Geertruida'
Bruggink bezorgd over Ajax na gelijkspel: "Daar schrik ik wel van"
Van Hanegem: "Heel de Eredivisie kan hem gebruiken, zeker Ajax"
Trenskow over goal tegen Ter Stegen: "Zo versla je een topkeeper"
Klaassen verbaast na puntenverlies: "Zo, ik weet het even niet"
Veldman looft SC Heerenveen: "Hebben Ajax bij vlagen gedomineerd"
Komt Bouwman goed weg na voet in gezicht bij Vente? "Willekeur"