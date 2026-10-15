FC Thun-directeur waarschuwt: "Het is geen grootmacht zoals Ajax"

FC Twente gaat donderdagavond van start in de Conference League. De Tukkers nemen het op tegen FC Thun en technisch directeur Andres Gerber tempert de verwachtingen van de Zwitserse achterban. FC Twente is dan wel geen Ajax, Feyenoord of PSV, maar ook de Enschedese selectie vertegenwoordigt de nodige waarde.

"Ik heb het niet precies bekeken, maar volgens mij vertegenwoordigt de selectie een marktwaarde van zo'n honderd miljoen euro", vertelt Gerber op het clubkanaal van FC Thun. "Ik denk dat veel Zwitsers zich daar helemaal niet van bewust zijn. Twente is geen traditionele grootmacht zoals Ajax, PSV of Feyenoord, dat kan een vertekend beeld geven."

"Daarom is het goed dat mensen dat beseffen. Het is echt een tegenstander van een ander kaliber, met internationals en bekende spelers", vervolgt hij. Toch acht hij zijn club niet kansloos. "Alles is mogelijk. Dat hebben we vorig seizoen zelf gezien. En ook nu weer, bijvoorbeeld in de Champions League met Viking tegen Bayern München. We geloven er absoluut in dat we iets kunnen neerzetten."