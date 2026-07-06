FC Transfervrij: is 1 van deze Nederlanders een optie voor Ajax?
De transfermarkt is weer geopend en dat betekent dat spelers mogen verwisselen van club. Er zijn echter ook genoeg (Nederlandse) spelers die nog zonder club zitten en daar zitten wellicht ook een paar interessante namen voor Ajax tussen.
Op de website van Voetbalzone staat een lijstje met 15 namen en wij hebben de tien meest 'interessante' spelers op een rijtje gezet. Voor Ajax is het wellicht raadzaam om te kijken naar de spitsen, aangezien Wout Weghorst inmiddels een contract heeft getekend bij FC Twente.
Bovendien staat Kasper Dolberg ook op de nominatie om te vertrekken. De club uit Amsterdam zou zich dus kunnen versterken met spelers als Vincent Janssen, Myron Boadu of Luuk de Jong. Ook Joël Veltman is uiteraard een speler die in aanmerking zou kunnen komen voor een verbintenis.
Tien Nederlandse spelers met een transfervrije status:
- Vincent Janssen
- Myron Boadu
- Joël Veltman
- Luuk de Jong
- Danilo Doekhi
- Hans Hateboer
- Jasper Cillessen
- Daley Sinkgraven
- Kingsley Ehizibue
- Georginio Wijnaldum
FC Transfervrij: is 1 van deze Nederlanders een optie voor Ajax?
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