FC Twente-aanvaller getipt bij Ajax: "Als ze Godts verliezen"

Sondre Orjasaeter zou wel eens een goede vervanger kunnen zijn voor Mika Godts, zo stelt Tijmen van Wissing. Godts lijkt te vertrekken naar Paris Saint-Germain, waardoor Ajax minstens één nieuwe buitenspeler nodig heeft.

De journalist van RTV Oost denkt dat Orjasaeter een goede opvolger zou kunnen zijn van de Belgische aanvaller. Er is nog altijd geen sprake van een akkoord met de Franse ploeg, maar een transfer lijkt nabij. Van Wissing zou het wel weten als hij Jordi Cruijff was.

"Hij is een van de weinige buitenspelers die echt nog iemand kan uitspelen", klinkt Van Wissing over de buitenspeler van FC Twente in de uitzending van Voetbalpraat op ESPN. "Als Ajax Godts verliest, noem dan eens een buitenspeler in Nederland die die snelheid heeft en een man kan passeren."