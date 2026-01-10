FC Twente ambitieus: "We hebben Ajax en Feyenoord weggespeeld"

FC Twente gaat zaterdag (hopelijk) beginnen aan de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Technisch directeur Jan Streuer hoopt dat de Tukkers dit jaar nog een aantal plekken stijgen op de ranglijst, want hij wil dat de ploeg van trainer John van den Brom zich plaatst voor Europees voetbal.

"Ik denk absoluut dat we het kunnen halen", sprak Streuer dinsdagavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie van FC Twente. "We hebben veel vertrouwen in de spelers. Daarom gaan we nu (in januari, red.) ook geen spelers halen. We wisten aan het begin van het seizoen dat we goede spelers hadden."

"We zijn absoluut niet goed gestart", blikt hij terug. "De voorbereiding was niet goed en de start van de competitie was niet goed. Maar we zijn goed teruggekomen en laten nu zien dat we goed kunnen voetballen. We hebben Ajax weggespeeld (maar wel verloren met 2-3, red.) en we hebben Feyenoord weggespeeld (1-1, red.) en verdiend gewonnen van AZ. Dat moet vertrouwen geven om een goede tweede helft van de competitie te spelen", stelt Streuer.

De ervaren bestuurder legt de lat voor FC Twente dus hoog in 2026. "Als we geen Europees voetbal halen, is het toch een teleurstellend seizoen, moet ik eerlijk zeggen. Dat heeft iedereen in de club, hoor. Ook de spelers. Wij willen gewoon Europees voetbal halen", vervolgt hij vastberaden. "Je moet ook echt doelen stellen en daarvoor gaan. Je moet ook niet bang zijn om te zeggen: we willen dit of dit bereiken. De spelers hebben hetzelfde, die willen dat ook. Als wij nog meer van elkaar eisen, gaan we een hele mooie tweede seizoenshelft tegemoet", besluit Streuer optimistisch.