FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

FC Twente lijkt rekening te moeten houden met het vertrek van Bart van Rooij. De vleugelverdediger stond de voorbije winter in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers en maakt een goede ontwikkeling door in Enschede.

"Van Rooij zou wellicht op een schaduwlijst kunnen staan bij PSV, maar de laatste keer dat ik dat gecheckt heb was hij niet een speler die de eerste optie is", vertelt transferjournalist Mounir Boualin in Transfermind van Soccernews. Mocht Van Rooij vertrekken, dan zal FC Twente een vervanger moeten halen. En ook daar heeft Boualin over nagedacht.

"Je moet een beetje lijnen ontdekken. Erik ten Hag is technisch directeur in Twente en is trainer geweest van FC Utrecht en Ajax. Als FC Twente zijnde zou ik nu misschien gaan kijken naar iemand als Sean Klaiber. Speelt nu bij Brøndby, maar ligt daar effe in de clinch, volgens mij. Ten Hag heeft hem bij FC Utrecht gehad en hem ook meegenomen naar Ajax. Wie weet dat daar een balletje bij opgegooid kan worden", aldus Boualin.