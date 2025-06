FC Twente-directeur slaagde niet: "Bij Ajax bleek dat met Huntelaar"

Bij FC Twente stapte Arnold Bruggink onlangs op als technisch directeur van de club. De voormalig speler van de Tukkers kon de functie niet bolwerken in Enschede, al is hij zeker niet de enige. Tom Knipping geeft ook John de Jong bij PSV en Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax als voorbeeld.

"Technisch directeur is een vak apart. Een levensstijl", begint de journalist van Voetbal International in het weekblad over de situatie bij FC Twente. "Het is niet zo eenvoudig om een oud-speler met wat instructies op te leiden voor deze specifieke job. Bij PSV bleek dat met John de Jong, bij Ajax met Klaas-Jan Huntelaar en nu is ook Arnold Bruggink bij FC Twente afgehaakt."

"Zijn mentor, de 74-jarige Jan Streuer, is bereid om de taken over te nemen. Logisch, gezien de wijze waarop hij een paar jaar geleden als technisch directeur al vanuit het niets weer waarde creëerde in Enschede", aldus Knipping.