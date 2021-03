Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 mrt 2021 om 21:03

Ajax en FC Twente zijn in gesprek over een eventuele verlenging van de huurperiode van Kik Pierie, volgens Tubantia. De Amsterdammers staan ook achter een langer verblijf van de verdediger in Enschede.

Technisch directeur Jan Steuer heeft er vertrouwen in dat Pierie nog flink kan verbeteren: “Hij is af en toe wat ongelukkig geweest, dat klopt, maar de club, Ron Jans en ik zijn ervan overtuigd dat er nog veel potentie in hem zit en dat hij het volgend seizoen veel beter gaat doen.”

Naast wat tegenvallende prestaties heeft de 20-jarige verdediger dit seizoen ook wat last gehad van een aantal blessures. Hij kwam tot nu toe in 20 competitiewedstrijden in actie, en speelde geen minuut in de TOTO KNVB Beker. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2024.