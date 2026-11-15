FC Twente-fans geprezen: "Beter dan in de ArenA of in De Kuip"
FC Twente speelde vorige week met 2-2 gelijk tegen Ajax. De Tukkers keken na rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar wisten alsnog een punt in de wacht te slepen. Mede door de supporters, zo denkt Andy van der Meijde.
"Na die 0-2 dacht ik: het is klaar, Ajax gaat deze winnen. Maar dan maakt Ajax een eigen goal en dan gaat dat publiek erachter gaat staan", begint Van der Meijde in VoetbalTijd. "Dat hebben ze wel zo fantastisch voor elkaar", merkt ook zaakwaarnemer René Wagelaar op. "Dat is het beste van Nederland. Beter dan in de Arena of in De Kuip."
"Ik denk alleen niet... Zouden ze van Ajax daar onder de indruk van zijn? Marc ter Stegen heeft hoog gespeeld, Daley Blind ook. Ik denk niet dat die jongens daar nog warm of koud van worden. Maar de jongere jongens...", gaat hij verder. Van der Meijde wijst vooral naar het voordeel voor de spelers van FC Twente. "Die spelers zelf krijgen een boost. Die willen wat laten zien."
"Wie wordt er kampioen?" vraagt Wagelaar vervolgens aan Van der Meijde. Zijn antwoord is duidelijk: PSV gaat de titel prolongeren. "Dat denk ik ook", reageert Wagelaar. "Daar komt nog wel wat nieuws bij ook."
Presentator Stefan Luessink vraagt zich af of de top drie mogelijk is voor FC Twente. "Zeker", is Van der Meijde stellig. "Ajax heeft het niet en ook Feyenoord zakt nu weg. Feyenoord is wel een goed elftal, maar als die Anis Hadj Moussa wegvalt... Dan heb je wel een probleem", aldus Van der Meijde. Wagelaar brengt nog wel een nuance aan, naar aanleiding van FC Twente-Ajax. "Met of zonder Julian Brandt scheelt een slok op een borrel."
Ajax-leden spreken onvrede uit: Jansen en Olde Riekerink geopperd
Joey Kooij onder vuur na interland: "Slechtste in lange tijd"
Drommel wilde perse shirt ruilen met Ajacied: "Het is geweldig!"
Bissouma doet boekje open over Ajacied: "Hij is zo emotioneel"
Maurice Steijn geeft toe: "Heel erg jaloers op Michel Sanchez"
Van der Vaart kritisch na wedstrijd met Ajax Legends: "Schande"
Spaan: "Hij doet sterk denken aan Mokio op een slechte avond"
Sean Steur: "Bij Ajax werd er ook wel iets aan gedaan, maar..."
Sneijder geïrriteerd na legendswedstrijd Ajax: "Dat vind ik niks"
Leon ten Voorde: "Bij Ajax was hij 10 miljoen meer waard geweest"
Marcos Leonardo reageert op transfergeruchten: "Blij met de interesse"
Perez kraakt wedstrijd Ajax Legends: "Het is verschrikkelijk"
Kees Kwakman pleit voor Ajax-speler in Oranje: "Talentvol..."
Ajax krijgt fikse geldboete én voorwaardelijke straf van UEFA
'Oud-Ajacied Misehouy zakt volledig weg in transferwaarde'
Kluivert reageert na Legends duel: "Daar genoot ik het meest van"
Vertonghen volgt Ajax-duo: "Volg hun ontwikkeling van dichtbij"
'Bouwman, Jansen en óók Bounida stijgen gigantisch in transferwaarde'
Gijp: "Als Ajax dat had gedaan, zouden ze een wereldelftal hebben"
'Ter Stegen duikt op bij FC Barcelona, waar keeper zelfs meetraint'
Marko Pantelic geniet van Ajax legende: "Hij was fantastisch"
Schöne geniet van 'grootste schreeuwer' Ajax Legends: "Vaker doen"
Ajax in de clinch met Belastingdienst: "Een onwenselijk effect"
Ajax-iconen geëerd in supportershome: "Ajax heeft mij alles gebracht"
'Ajax Legend' woog 150 kilo: "Mijn gezondheid was in gevaar"
Vertonghen aan de slag bij Ajax? "Gaat altijd kijken naar ex-clubs"
Marciano Vink is kritisch op Ajacied: "Hij is onzeker aan de bal"
Jeffrey de Lange (28) vertrok bij Ajax: "Ik blijf hongerig..."
Perez looft oud-Ajacied: "Oranje doet zonder hem een jasje uit"
Marc-André ter Stegen lacht: "Hoop dat ik terug mag naar Ajax"