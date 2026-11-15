FC Twente speelde vorige week met 2-2 gelijk tegen Ajax. De Tukkers keken na rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar wisten alsnog een punt in de wacht te slepen. Mede door de supporters, zo denkt Andy van der Meijde.

"Na die 0-2 dacht ik: het is klaar, Ajax gaat deze winnen. Maar dan maakt Ajax een eigen goal en dan gaat dat publiek erachter gaat staan", begint Van der Meijde in VoetbalTijd. "Dat hebben ze wel zo fantastisch voor elkaar", merkt ook zaakwaarnemer René Wagelaar op. "Dat is het beste van Nederland. Beter dan in de Arena of in De Kuip."

"Ik denk alleen niet... Zouden ze van Ajax daar onder de indruk van zijn? Marc ter Stegen heeft hoog gespeeld, Daley Blind ook. Ik denk niet dat die jongens daar nog warm of koud van worden. Maar de jongere jongens...", gaat hij verder. Van der Meijde wijst vooral naar het voordeel voor de spelers van FC Twente. "Die spelers zelf krijgen een boost. Die willen wat laten zien."