'FC Twente gaat spelers sparen tegen Ajax': "Allerlei pijntjes"

Trainer Joseph Oosting liet woensdagavond na het verlies tegen AZ al weten dat Unnerstall, die flink in de fout ging tegen de Alkmaarders, de laatste weken weinig traint. "Hij zit onder de pijnstillers", zegt Oosting tegenover de Tubantia. Unnerstall wordt tegen Ajax vervangen door tweede doelman Przemyslaw Tyton.

FC Twente kijkt al vooruit naar de play-offs, want er moet een mirakel gebeuren willen de Tukkers de vijfde plek nog pakken. Concurrent AZ moet dan in eigen huis verliezen van het al gedegradeerde Almere City FC, terwijl FC Twente zelf moet winnen bij Ajax dat nog kampioen kan worden.

Naast Unnerstall komen daardoor mogelijk ook Ricky van Wolfswinkel en Daan Rots niet in actie. "We hebben de laatste weken veel spelers met allerlei pijntjes. We moeten kijken of we ze binnen een paar dagen weer helemaal fit kunnen krijgen als ze zondag spelen", aldus Oosting. "Je zoekt naar een balans, want je wilt de competitie wel zo goed mogelijk afsluiten." Sam Lammers en Naci Ünüvar ontbreken tegen Ajax nog door blessures.