FC Twente grijpt in na duel met Ajax: "Twintig stadionverboden"
FC Twente is flink gestraft door de UEFA, zo laat de club uit Enschede weten via de officiële kanalen. Tijdens het Conference League-duel tegen Pafos FC belandden er bekers op het veld en dat heeft de Tukkers een stevige boete opgeleverd.
"De UEFA heeft FC Twente een boete opgelegd van €24.875,- naar aanleiding van de bekers die zijn gegooid bij de thuiswedstrijd tegen Pafos FC", schrijft Scholten in de nieuwsbrief op de clubsite van FC Twente. "Bij verdere overtredingen kunnen er nog hogere boetes komen en zelfs sluiting van tribunedelen."
"Daarnaast heeft de KNVB een vooronderzoek ingesteld nadat er bij de thuiswedstrijd tegen Ajax ook bekers richting het speelveld zijn gegooid", gaat de algemeen directeur verder. "Naar aanleiding van beide wedstrijden hebben we inmiddels twintig stadionverboden uitgedeeld", besluit Scholten.
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