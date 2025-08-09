Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
2025-08-01
Oscar Gloukh
FC Twente had oogje op Ajacied: "We zoeken nu een linkerspits"

Amber
bron: Voetbal International
Jan Streuer
Jan Streuer Foto: © BSR Agency

FC Twente ziet Michel Vlap alsnog vertrekken. De 28-jarige middenvelder vervolgt zijn carrière in Qatar, bij Al-Ahli SC. De transfer helpt FC Twente om uiteindelijk zelf weer de markt op te gaan.

Al langer wordt de naam van Ringo Meerveld in verband gebracht met de Tukkers. In de huidige zoektocht van Jan Streuer is de Willem II-speler echter niet in beeld. "We zijn ook wel met hem bezig geweest, maar op dit moment niet. We zoeken nu wel echt naar een linkerspits. Ook gezien het vertrek van Sayf Ltaief", legt Streuer uit aan Voetbal International.

FC Twente polste ook eerder bij Couhaib Driouech. "Maar PSV wil hem niet verhuren." Ook Oliver Edvardsen (Ajax) zou een interessante optie kunnen zijn, maar Streuer vraagt zich af of de Amsterdamse club hem nu al kwijt wil. Voor nu lijkt FC Twente de pijlen gericht te hebben op een andere speler, iemand uit het buitenland.

De td wil er verder niks over kwijt. "We hopen binnen een aantal dagen rond te zijn. Als het goed is hebben wij er dan een heel goede speler bij."

