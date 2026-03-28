FC Twente heeft een 'betere' selectie dan Ajax? "Kortom, 0-4"

Ajax en FC Twente staan volgend weekend tegenover elkaar. Een belangrijk duel in de strijd om de tweede plaats. Fardau en Leon kijken in De Ballen Verstand vooruit op een cruciaal weekend.

"Ik heb de laatste jaren weinig succesmomenten beleefd in de Johan Cruijff Arena", begint Leon. "Op het dieptepunt van Ajax en toen FC Twente derde stond, wist FC Twente alsnog niet te winnen. Ik heb Ajax gisteren gezien in De Klassieker. Het was vreselijk. Maar ik heb FC Twente ook gezien in de eerste helft tegen Fortuna Sittard en FC Utrecht."

Leon wordt gevraagd om de selecties naast elkaar te leggen. "FC Twente heeft een betere keeper en betere backs. Het centrale duo Sutalo en Baas, tja. Het middenveld kun je het over hebben. Godts is wel een speler die in zijn eentje een wedstrijd kan beslissen. Hij was niet goed in De Klassieker, maar is de laatste tijd wel enorm goed in vorm", luidt de analyse.

"Kortom, 0-4", grapt Leon. "Ze hebben nu twee weken de tijd om een plan te bedenken", vervolgt hij op een serieuze toon. "FC Twente gaat deze week niet vriendschappelijk voetballen. De jongens kunnen even op vakantie gaan en uitblazen. Volgende week komen ze dan ijzerscherp terug met een volle focus."