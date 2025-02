FC Twente heeft slecht nieuws voor Ajax-talent: "Buiten de boot"

FC Twente speelt volgende week in de tussenronde van de Europa League tegen Bodø/Glimt. De club uit Enschede heeft van de UEFA de mogelijkheid gekregen om drie nieuwe spelers in te schrijven voor de knock-outfase van het Europese toernooi.

Technisch directeur Arnold Bruggink strikte de afgelopen transferperiode met Naci Ünüvar, Arno Verschueren, Taylor Booth en Gerald Alders vier nieuwe spelers en moest dus één aanwinst teleurstellen. Alders is buiten de boot gevallen, laat FC Twente-watcher Tijmen van Wissing van RTV Oost weten op X.

Het was al bekend dat Booth en Verschueren zich op mochten maken voor Europese wedstrijden met FC Twente. Alders, die op huurbasis overkwam van Ajax, zal in de Europa League niet in actie mogen komen voor FC Twente. Ook als de Tukkers zich plaatsen voor de volgende ronde kan de vleugelverdediger niet meer ingeschreven worden.

FC Twente heeft door het vertrek van Anass Salah-Eddine minder opties in de achterhoede. De linkspoot, die naar AS Roma vertrok, kon op beide backposities uit de voeten. Met Juliën Mesbahi heeft trainer Joseph Oosting nog een optie voor de rechtsbackpositie bij een blessure van Bart van Rooij. Harrie Kuster en Arno Verschueren zouden in nood ook op die plek kunnen spelen. Op de linksbackpositie kan Oosting kiezen tussen Bas Kuipers en Michal Sadilek, die normaal vaak op het middenveld speelt.