FC Twente hield transfer naar Ajax tegen: "Je bent hartstikke gek"

Mats Rots gaat zijn loopbaan vervolgen bij Hoffenheim en bij FC Twente zijn ze ontzettend trots op de recordtransfer van de vleugelverdediger. Arnold Bruggink, die in het verleden technisch directeur was bij de Tukkers, is niet verrast door het feit dat de Bundesliga-club nu 16 miljoen euro (!) betaald voor de linksback.

"Dat is misschien makkelijk te zeggen achteraf, maar echt: ik heb nooit aan Mats getwijfeld", vertelt hij op de website van VI. "Omdat hij zijn specifieke kwaliteiten heeft. Hij kan zo goed voetballen, is snel en groot, beweegt heel makkelijk. Er werd wel altijd over hem gezegd: "Ja, maar dat karakter dan…" Ik vind het karakter van Mats juist heel erg in zijn voordeel. Hij voetbalt nog altijd alsof hij bij SV Grol zit", vervolgt Bruggink over de amateurclub van Mats Rots. In april 2025 informeerde Ajax al naar de jeugdinternational. "Ze hebben nooit een officieel bod uitgebracht, maar wel aangegeven wat ze ongeveer wilden betalen", blikt hij terug. "Wij hebben meteen gezegd dat we Mats niet wilden laten gaan. Nog niet misschien. Dominique Scholten en ik hadden er allebei geen twijfel over. Ik heb letterlijk tegen zijn zaakwaarnemer gezegd dat ik niet wilde dat Mats zou weggaan voordat hij een volledig seizoen het shirt van FC Twente had gedragen. Omdat ik een speler met zijn kwaliteiten niet zo snel wilde laten gaan, en overtuigd was dat hij alleen maar beter zou worden", aldus Bruggink.

De bestuurder hield daardoor een mogelijke transfer naar de club uit Amsterdam tegen. "De zaakwaarnemer van Mats zei: "Je bent hartstikke gek. Gingen wel een paar vervelende telefoontjes overheen", herinnert hij zich nog. "Laat ik het zo zeggen: Mats stond er zelf ook voor open om naar Ajax te gaan. Maar we hielden voet bij stuk", benadrukt Bruggink, die trots is op de ontwikkeling van Mats Rots. "Hij heeft de knop omgezet en zich afgelopen seizoen heel goed ontwikkeld. Met een grote transfer als beloning. PSV was volgens mij ook serieus in hem geïnteresseerd. Die stap had ik heel logisch gevonden voor Mats. Maar Hoffenheim was bereid om heel ver te gaan", constateert hij. "Ik ben blij dat Mats nu in ieder geval niet vertrekt naar een minder voetballand of onrustige club. Dit is een transfer met beleid", beseft Bruggink. "Kan nog slecht uitpakken, maar er is goed over nagedacht. Mats gaat verder in een grote competitie, bij een rustige club. Waar hij Europees voetbal kan spelen. Waar de velden fantastisch zijn en alles top geregeld is. Een club die altijd veel goede spelers heeft gehad en ze de kans geeft zich te ontwikkelen. Mats zal bij Hoffenheim niet worden afgerekend op twee of drie slechte wedstrijden. Ik hoop en denk dat deze stap goed bij hem past. Er hangt nu een groot prijskaartje om zijn nek, maar daarvan zal hij ook niet in de war raken. Mats heeft een enorm potentieel en alle voorwaarden om nog veel verder te komen."