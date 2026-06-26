'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'
FC Twente heeft nog altijd goede hoop om Wout Weghorst vast te leggen. Dat meldt De Telegraaf vrijdagavond. De 33-jarige spits is transfervrij na zijn vertrek bij Ajax.
De club uit Enschede is echter niet de enige gegadigde. Ook vanuit Zuid-Europa is er serieuze belangstelling, melden bronnen in Spanje. Onder meer Real Betis, Celta de Vigo en Benfica zouden de spits op de radar hebben. Toch zou FC Twente geen slechte papieren hebben in de strijd om de handtekening van de Oranje-international. Weghorst zal naar verwachting vooral op basis van gevoel een keuze maken.
De spits werd geboren in Borne en doorliep een omweg via onder meer Willem II, FC Emmen, Heracles Almelo en AZ voordat hij doorbrak in de nationale top en het Nederlands elftal. Daarna volgden buitenlandse avonturen bij onder meer VfL Wolfsburg, Burnley, Manchester United en Hoffenheim, voordat hij in 2024 bij Ajax terechtkwam. Eerder was FC Twente ook al geïnteresseerd, maar koos Weghorst destijds voor een sportief avontuur in Amsterdam.
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