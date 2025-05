FC Twente-icoon maakte Ajax-fans woest: "Ik ging toch stoppen"

Op de slotdag van de competitie stond NEC tegenover Ajax, dat de titel zou kunnen pakken bij een uitglijder van FC Twente tegen NAC Breda. Dat gebeurde niet, waardoor FC Twente zich voor het eerst in de historie tot kampioen van Nederland kroonde.

Heubach liep op dat moment een ereronde in Nijmegen als afsluiting van het seizoen. Bij Ajax was er, ondanks de 1-4 overwinning bij NEC, veel teleurstelling vanwege het mislopen van de titel. Heubach gooide als rasechte Tukker nog wat extra zout in de wonden door zijn FC Twente-kampioensshirt te tonen aan het uitvak van Ajax en twee vingers in zijn neus te doen.

"Een dag van tevoren kreeg ik het kampioensshirt, dat hadden ze bij me thuis gebracht", blikt Heubach terug voor de camera van VoetbalPrimeur. "Wij speelden tegen Ajax en FC Twente tegen NAC. FC Twente werd kampioen en dat shirtje had ik er al onder. Ik ben over het veld gaan lopen en heb dat shirtje laten zien. Zo vaak komt het niet voor dat FC Twente kampioen wordt."

Heubach dacht niet echt na bij de actie, maar heeft er geen spijt van. "Ik dacht: ik doe gewoon dat shirt aan en loop over het veld. Na de tijd ben ik wel gebeld door de beveiliging van NEC enzo. De KNVB wilde me zelfs nog schorsen. Mijn zaakwaarnemer heeft toen een brief opgesteld. Dat maakte mij niet uit, want ik ging toch niet stoppen met voetbal. Dus als ze mij geschorst hadden, dat had toch niets uitgemaakt", besluit hij.