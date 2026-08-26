FC Twente kijkt naar Ajax: "Ajax is dat wel twee keer gelukt"

Leon ten Voorde is benieuwd naar het tweede duel van FC Twente met FK Qarabag. De Tukkers spelen op donderdagavond in Azerbeidzjan tegen de ploeg, die in Enschede met 0-1 wist te winnen.

"Het is niet lekker dat je daar met een 1-0 nederlaag naartoe gaat. Ik vond Qarabag wel bij vlagen een ploeg waar het redelijk in elkaar zat. Met een hele goede linkerspits, die Fransman", zegt Leon ten Voorde bij De Ballen Verstand van Tubantia. "Maar ze hadden in de Grolsch Veste niet hoeven verliezen, terwijl ik niet het gevoel heb dat ploegen in Bakoe heel makkelijk winnen."

Ajax speelde recentelijk nog tegen Qarabag en wist met 2-3 te winnen. "Ajax is dat in het verleden wel twee keer gelukt. Maar ook met heel veel pijn en moeite", zegt Ten Voorde, die niet vindt dat Qarabag overschat moet worden. "Een stunt bij Qarabag is een groot woord, maar je moet wel uit een haal ander vaatje gaan tappen als FC Twente zijnde."