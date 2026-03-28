FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"

Gisteren werd bekend dat FC Twente doorgaat met trainer John van den Brom. Algemeen directeur Dominique Scholten blikt in de nieuwsbrief terug op de winst op Fortuna Sittard en kijkt vooruit naar de kraker met Ajax.

"Afgelopen weekend nam FC Twente drie belangrijke punten mee uit Sittard. Na een matige eerste helft rechtte de ploeg de rug en stonden we na 90 minuten aan het goede eind van de score. Twee prachtige passes van Sam Lammers leidden de winst in", blikt Scholten terug op afgelopen weekend op de clubwebsite.

Dit weekend staat in het teken van interlandvoetbal. Verschillende FC Twente-spelers mochten zich melden. Kristian Hlynsson, Ramiz Zerrouki, Stav Lemkin, Ruud Nijstad en Mats Rots zijn op pad met de nationale (jeugd)selecties. "Daarna wacht in het paasweekend Ajax. Zaterdagavond 4 april treden we aan in de Johan Cruyff ArenA", kijkt Scholten vooruit.

"Beide teams ontlopen elkaar nauwelijks in de competitie, Ajax heeft een punt meer. Dat we daar goede zaken kunnen doen, is duidelijk. Met nog zes competitiewedstrijden te spelen, is het voor de bovenste plekken, met uitzondering van de eerste, nog reuze interessant. Het worden zes finales", besluit de algemeen directeur.