FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Gisteren werd bekend dat FC Twente doorgaat met trainer John van den Brom. Algemeen directeur Dominique Scholten blikt in de nieuwsbrief terug op de winst op Fortuna Sittard en kijkt vooruit naar de kraker met Ajax.
"Afgelopen weekend nam FC Twente drie belangrijke punten mee uit Sittard. Na een matige eerste helft rechtte de ploeg de rug en stonden we na 90 minuten aan het goede eind van de score. Twee prachtige passes van Sam Lammers leidden de winst in", blikt Scholten terug op afgelopen weekend op de clubwebsite.
Dit weekend staat in het teken van interlandvoetbal. Verschillende FC Twente-spelers mochten zich melden. Kristian Hlynsson, Ramiz Zerrouki, Stav Lemkin, Ruud Nijstad en Mats Rots zijn op pad met de nationale (jeugd)selecties. "Daarna wacht in het paasweekend Ajax. Zaterdagavond 4 april treden we aan in de Johan Cruyff ArenA", kijkt Scholten vooruit.
"Beide teams ontlopen elkaar nauwelijks in de competitie, Ajax heeft een punt meer. Dat we daar goede zaken kunnen doen, is duidelijk. Met nog zes competitiewedstrijden te spelen, is het voor de bovenste plekken, met uitzondering van de eerste, nog reuze interessant. Het worden zes finales", besluit de algemeen directeur.
Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'
FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"
Sneijder directeur bij Ajax? "Wesley, begin eens in het mascottepak"
Theo Maassen: "Het zijn gouden tijden voor een PSV'er in Amsterdam"
Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"
Theo Maassen werd voor PSV: "Toen Ajax het hoog in hun bol kreeg"
Van den Brom: "Of ik bij FC Twente weer met Weghorst ga werken?"
Kwakman over Ajacied: "Het is toch als hij daar klaar staat..."
Gerald Alders: "Het is heel lastig om in dit team te komen..."
Oranje wint oefeninterland met Noorwegen: Wout Weghorst valt in
Kippenvel: Oranje-fans in ArenA eren Cruijff in veertiende minuut
Bounida blij met oproep Marokko: "Wil mijn kwaliteiten op het veld tonen"
Kraay haalt uit: "Als er dan geen plek voor een basisspeler van Ajax is?"
MATCHDAY | Oranje start met Ajacied Weghorst op de reservebank
Verweij ziet kans voor ex-Ajacied: "Denk dat dit moment ideaal is"
Ajax-talent over ambities: "In vijf jaar paar keer kampioen met Ajax"
"Dat wordt bij Gravenberch, Valente en Smit over het hoofd gezien"
Noa Vahle: "Ik vraag me af of Ajax überhaupt tweede wil worden"
Ten Hag looft Wout Weghorst: "Slaat soms wat door in zijn gedrag"
Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"
Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"
KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'
Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"
Koeman over transfer oud-Ajacied: "Hij heeft mij ook gebeld"
'Ajax hield datalek stil na sluiten van deal met ethisch hacker'
'Francisco Conceição kan zich gaan opmaken voor megatransfer'
Supporters aangehouden na ongeregeldheden in ArenA: "Volle gang"