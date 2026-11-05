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FC Twente klopt onder andere aan bij Ajax en hoopt nu op hulp

Arthur
Tribune van de Johan Cruijff ArenA
Tribune van de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

FC Twente krijgt dit seizoen weer te maken met de nodige extra werkzaamheden vanwege de Europese campagne. De ploeg van John van den Brom speelt na een jaar afwezigheid opnieuw in de hoofdfase van een Europese competitie. De Tukkers hebben inmiddels twee van de minimaal zes wedstrijden in de Conference League achter de rug. Daarbij wordt achter de schermen veel geregeld om de Europese duels zo soepel mogelijk te laten verlopen.

FC Twente plaatste zich eind augustus voor de Conference League door na een bloedstollende wedstrijd met 1-4 te winnen van Qarabag FK. Voorafgaand aan die bijzondere uitwedstrijd zocht de club contact met Ajax, dat al eerder meerdere keren op bezoek was geweest bij de club uit Azerbeidzjan. "We hebben dan zeker contact met collega's", vertelt teammanager Bart Bruins in de podcast Sinds 1965. "We hebben bijvoorbeeld met Ajax contact gehad, zij zijn eerder al naar Qarabag geweest."

Omdat FC Twente weinig tijd had om zelf een voorinspectie uit te voeren, maakte de club gebruik van de ervaringen van de Amsterdammers. "Wij hadden niet echt de tijd om daar voorinspectie te doen, dus zijn we meegevaren op de ervaringen van Ajax", aldus Bruins. "Dan heb je met hun reisagent contact en vraag je bijvoorbeeld waar je het beste kan trainen, waar we op moeten letten en algemene tips. Binnen het veld ben je vijanden, maar buiten het veld probeer je elkaar zo goed mogelijk te helpen."

Normaal gesproken stuurt FC Twente medewerkers ruim voor een Europese uitwedstrijd naar de bestemming om de locatie uitgebreid te bekijken. Daarbij wordt ook op ogenschijnlijk kleine zaken gelet. "Je let wel op details. Hoe ziet de badkamer eruit, bijvoorbeeld. We nemen onze eigen kussens mee, bijvoorbeeld, omdat de kussens daar vaak niet te doen zijn. Ik geef dat vaak ook wel mee aan de jongens." Ook voor de komende Europese uitwedstrijd tegen SC Freiburg wordt informatie ingewonnen bij andere Nederlandse clubs. Op donderdag 26 november neemt FC Twente het in Duitsland op tegen de club waar FC Utrecht vorig seizoen al op bezoek ging in de Europa League. De wedstrijd is populair onder de supporters van de Tukkers.

Ook met de Domstedelingen is daarom contact gezocht. "We hebben contact met clubs uit Nederland", vertelt Thomas Lentelink, manager Veiligheid. "We proberen dan ook echt de best practices daar weg te halen. Hetzelfde geldt ook voor Freiburg, waar Utrecht al tegen gespeeld heeft vorig seizoen. Daar hebben we ook gevraagd: 'Wat zijn de do's en de don'ts?'"

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