FC Twente klopt onder andere aan bij Ajax en hoopt nu op hulp
FC Twente krijgt dit seizoen weer te maken met de nodige extra werkzaamheden vanwege de Europese campagne. De ploeg van John van den Brom speelt na een jaar afwezigheid opnieuw in de hoofdfase van een Europese competitie. De Tukkers hebben inmiddels twee van de minimaal zes wedstrijden in de Conference League achter de rug. Daarbij wordt achter de schermen veel geregeld om de Europese duels zo soepel mogelijk te laten verlopen.
FC Twente plaatste zich eind augustus voor de Conference League door na een bloedstollende wedstrijd met 1-4 te winnen van Qarabag FK. Voorafgaand aan die bijzondere uitwedstrijd zocht de club contact met Ajax, dat al eerder meerdere keren op bezoek was geweest bij de club uit Azerbeidzjan. "We hebben dan zeker contact met collega's", vertelt teammanager Bart Bruins in de podcast Sinds 1965. "We hebben bijvoorbeeld met Ajax contact gehad, zij zijn eerder al naar Qarabag geweest."
Omdat FC Twente weinig tijd had om zelf een voorinspectie uit te voeren, maakte de club gebruik van de ervaringen van de Amsterdammers. "Wij hadden niet echt de tijd om daar voorinspectie te doen, dus zijn we meegevaren op de ervaringen van Ajax", aldus Bruins. "Dan heb je met hun reisagent contact en vraag je bijvoorbeeld waar je het beste kan trainen, waar we op moeten letten en algemene tips. Binnen het veld ben je vijanden, maar buiten het veld probeer je elkaar zo goed mogelijk te helpen."
Normaal gesproken stuurt FC Twente medewerkers ruim voor een Europese uitwedstrijd naar de bestemming om de locatie uitgebreid te bekijken. Daarbij wordt ook op ogenschijnlijk kleine zaken gelet. "Je let wel op details. Hoe ziet de badkamer eruit, bijvoorbeeld. We nemen onze eigen kussens mee, bijvoorbeeld, omdat de kussens daar vaak niet te doen zijn. Ik geef dat vaak ook wel mee aan de jongens." Ook voor de komende Europese uitwedstrijd tegen SC Freiburg wordt informatie ingewonnen bij andere Nederlandse clubs. Op donderdag 26 november neemt FC Twente het in Duitsland op tegen de club waar FC Utrecht vorig seizoen al op bezoek ging in de Europa League. De wedstrijd is populair onder de supporters van de Tukkers.
Ook met de Domstedelingen is daarom contact gezocht. "We hebben contact met clubs uit Nederland", vertelt Thomas Lentelink, manager Veiligheid. "We proberen dan ook echt de best practices daar weg te halen. Hetzelfde geldt ook voor Freiburg, waar Utrecht al tegen gespeeld heeft vorig seizoen. Daar hebben we ook gevraagd: 'Wat zijn de do's en de don'ts?'"
Wim Kieft komt maar niet van verslaving af: "Dat is niet gelukt"
Zerrouki gewaarschuwd voor Ajax: "Dit is voor mij exact een kopie"
Tolu verrast tijdens vlucht: "Heeft zojuist mijn shirt verdiend"
Cruijff greep mis bij trainer: "Was de eerste persoon die ik belde"
Harde kritiek op Lucas Rosa na puntverlies: "Gewoon superdom"
Robin Pröpper over omstreden beslissing Kooij: "Echt heel zuur"
Zwart wijst probleem van Ajax tegen FC Twente aan: "Geen vormgever"
Sneijder bekritiseert Ajacied: "Als ik trainer was geweest..."
El Ahmadi vol lof: "Denk dat hij tegen Ajax het verschil maakte"
"Ik vond Ajax heel matig, het was wachten op de 1-1, 2-1 en 3-1"
Bounida beter geworden tijdens blessure: "Dat heeft wel geholpen"
Boulahrouz kritisch: "Dit is een speler waarover wij gaan zeiken"
Castricum wijst naar Tolu: "Zo voor de camera's en de bühne"
Driessen hekelt ESPN: "Dan breekt in Nederland de pleuris uit"
"Higler is nog steeds overtuigd dat het penalty voor Ajax was"
Scholten onthult: "Dat heeft Joey Kooij absoluut niet gezegd"
Sneijder tipt speler bij Ajax: "Hij gaat veel geld opleveren"
Nijhuis reageert op opvallend VAR-moment Ajax: "Heel beangstigend"
Derksen haalt uit na FC Twente - Ajax: "Dit is misselijkmakend!"
Ajax-fans maken indruk bij eerbetoon FC Twente: "Uit respect stil"
Ronald de Boer op de bres voor broer: "Dat irriteert mij altijd"
Theo Janssen tipt: "Als hij naar Ajax gaat doet hij het geweldig"
Begeleider Kooij laat van zich horen: "Ben in de kleedkamer geweest"
Verweij fileert Ajax-speler na opvallende actie: "Kleutergedrag"
Ajax-huurling maakt indruk: "Mentaliteit van een topspeler"
Joey Kooij onder vuur na FC Twente - Ajax: "Wel sneu voor hem"
VI deelt zes onvoldoendes uit bij Ajax: twee spelers blinken uit
Ajax-supporter steunt Kooij: "Janse maakt een lompe overtreding"
Noa Lang gewaarschuwd: "Ruzie met de harde kern zou ik afraden"
Inan ziet 'schrijnende statistiek' bij Ajax: "12 jaar geleden"