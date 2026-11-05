FC Twente klopt onder andere aan bij Ajax en hoopt nu op hulp

FC Twente krijgt dit seizoen weer te maken met de nodige extra werkzaamheden vanwege de Europese campagne. De ploeg van John van den Brom speelt na een jaar afwezigheid opnieuw in de hoofdfase van een Europese competitie. De Tukkers hebben inmiddels twee van de minimaal zes wedstrijden in de Conference League achter de rug. Daarbij wordt achter de schermen veel geregeld om de Europese duels zo soepel mogelijk te laten verlopen.

FC Twente plaatste zich eind augustus voor de Conference League door na een bloedstollende wedstrijd met 1-4 te winnen van Qarabag FK. Voorafgaand aan die bijzondere uitwedstrijd zocht de club contact met Ajax, dat al eerder meerdere keren op bezoek was geweest bij de club uit Azerbeidzjan. "We hebben dan zeker contact met collega's", vertelt teammanager Bart Bruins in de podcast Sinds 1965. "We hebben bijvoorbeeld met Ajax contact gehad, zij zijn eerder al naar Qarabag geweest."

Omdat FC Twente weinig tijd had om zelf een voorinspectie uit te voeren, maakte de club gebruik van de ervaringen van de Amsterdammers. "Wij hadden niet echt de tijd om daar voorinspectie te doen, dus zijn we meegevaren op de ervaringen van Ajax", aldus Bruins. "Dan heb je met hun reisagent contact en vraag je bijvoorbeeld waar je het beste kan trainen, waar we op moeten letten en algemene tips. Binnen het veld ben je vijanden, maar buiten het veld probeer je elkaar zo goed mogelijk te helpen."