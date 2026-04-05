FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"

Rik Engelbertink
Bart van Rooij viert de overwinning met de fans

Bart van Rooij wist met FC Twente te winnen op bezoek bij Ajax. De back was zelf verantwoordelijk voor de 1-2 van de Tukkers, waardoor hij de pers met een grote glimlach te woord stond.

"Een geweldige avond", vertelt Bart van Rooij na afloop middels de clubkanalen van FC Twente. "Ik ben blij wanneer we winnen en nu ook nog in de Arena en heb ik nog een doelpunt kunnen maken. Toen de bal bij Sam kwam dacht ik, nu duik ik erachter. De bal schoot door en ik dacht, ik ga kappen en met links schieten. Ik ben blij met de goal en met de belangrijke punten."

Hoe vond hij de wedstrijd verlopen? "We begonnen goed, rond de 20e minuut kregen we een wat mindere fase. We waren slordig aan de bal en ook in het druk zetten. In de tweede helft ging dat beter en hebben we goed verdedigd en goed gespeeld. 2-1 winnen hier, daar zijn we hartstikke blij mee."

