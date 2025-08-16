Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Het laatste Ajax Nieuws

'FC Twente meldt zich ook in strijd om de zoon van Huntelaar'

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Klaas-Jan Huntelaar
Klaas-Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots

De 16-jarige Seb Huntelaar, zoon van oud-international Klaas-Jan Huntelaar, staat volop in de belangstelling. De jonge spits is momenteel actief in de jeugdopleiding van Vitesse.

Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf hebben inmiddels meerdere Eredivisieclubs zich gemeld.

Na eerder al Ajax, PSV en FC Utrecht, heeft nu ook FC Twente concrete interesse getoond. Seb geldt als een groot talent in zijn lichting en lijkt een overstap naar een topclub in Nederland aanstaande te zijn. Welke club de slag gaat slaan, is vooralsnog onduidelijk.

Raymond zingt Feyenoordlied op de Dam

VIDEO: Feyenoord-fan gaat los met Feyenoord-nummer op de Dam

0
Noa Lang

Driessen brandt buitenspeler af: "Zeker niet vergelijken met Lang"

0
Het laatste Ajax Nieuws Klaas-Jan Huntelaar
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
