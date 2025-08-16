Het laatste Ajax Nieuws
'FC Twente meldt zich ook in strijd om de zoon van Huntelaar'
Klaas-Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots
De 16-jarige Seb Huntelaar, zoon van oud-international Klaas-Jan Huntelaar, staat volop in de belangstelling. De jonge spits is momenteel actief in de jeugdopleiding van Vitesse.
Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf hebben inmiddels meerdere Eredivisieclubs zich gemeld.
Na eerder al Ajax, PSV en FC Utrecht, heeft nu ook FC Twente concrete interesse getoond. Seb geldt als een groot talent in zijn lichting en lijkt een overstap naar een topclub in Nederland aanstaande te zijn. Welke club de slag gaat slaan, is vooralsnog onduidelijk.
Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!
Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
'FC Twente meldt zich ook in strijd om de zoon van Huntelaar'
VIDEO: Feyenoord-fan gaat los met Feyenoord-nummer op de Dam
Driessen brandt buitenspeler af: "Zeker niet vergelijken met Lang"
Pierie start eigen bedrijf: "Durfde er nooit aan toe te geven"
Go Ahead Eagles-fans doen oproep aan Ajax-fans na noodlottig ongeval
Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"
Klachten over Hlynsson: "Ik heb gehoord dat hij te dik was"
Go Ahead Eagles mist aanvaller: "Vooral heel sneu voor hem"
Berghuis hoopt op WK met Oranje: "Zie daar wel een klein kansje"
"Zou heel gelukkig zijn als Itakura mijn dochter had getrouwd"
Meer nieuws
Berghuis wijst naar Farioli: "Laagste wat ik in jaren heb gehad"
Kramer over oud-Ajacied: "Als je zo'n jongen aan de gang krijgt"
Gaat Ajax van Go Ahead Eagles winnen? BetMGM heeft fraaie odds!
'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)'
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Steven Berghuis maakt borst nat: "Dan gaat de Adelaarshorst aan"
Hato verklaart vertrek bij Ajax: "Ik heb er lang over nagedacht"
Álvarez-kamp over Ajax-gerucht: "Moeilijk, maar niet onmogelijk"
Kieft heeft advies voor Heitinga: "Doet wat een spits moet doen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga gooit roer volledig om
Ouder nieuws
Heitinga eerlijk waar Ajax staat: "We zijn een elftal in opbouw"
Hato nog niet in de basis bij Chelsea: "Een wereld van verschil"
Klaiber geeft gele kaart aan scheidsrechter: "Beetje arrogant"
Kenneth Vermeer duikt op bij amateurs voor 'tijdelijke spoedklus'
Berghuis leeft op onder Heitinga: "Krijg vertrouwen, dat miste ik"
Driessen kritisch om terugkeer: "Moet je niet terug willen hebben"
'Álvarez geen prioriteit bij Ajax: twee andere namen op lijst'
Heitinga haakt in op geruchten: "Er zijn meerdere nummers zes"
Antonio Conte laat oud-Ajacied 90 minuten op de bank in oefenduel
Ajax laat talent ervaring opdoen: "Zal maandag gekeurd worden"
Video’s
Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"
Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"
Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"
0 reacties