FC Twente mist type Weghorst: "Misschien kan hij daar voor zorgen"

FC Twente kent dit seizoen een aantal teleurstellende resultaten, waaronder afgelopen weekend tegen Telstar (1-1). "In de eerste helft mis je bij Twente iets wat Weghorst wel heeft", merkt Jakobs op in een video-item van Voetbal International. "We moeten het ook niet te groot maken, maar hij heeft wel een bepaald gif wat bij Twente wel ontbreekt. Misschien kan hij ervoor zorgen dat het niet zo apathisch is, of in ieder geval zo slapjes als het de eerste helft weer was."

De 33-jarige Weghorst is dit seizoen niet meer vaste kracht bij Ajax. "Ik denk dat hij voor Twente wel een paar jaar van meerwaarde zal zijn met wat hij brengt", aldus Jakobs. "Het zal ook wel weerstand opwekken, dat deed het bij voorbaat al. Intern vroegen ze zich af of dat wel handig was, met de harmonieuze spelersgroep die ze daar hebben de laatste jaren. Jan Streuer zei ondanks tegen tegen mij, en dat is typisch Twente, dat als hij een keer scoort dat ze allemaal weer massaal achter hem gaan staan. Ten Hag heeft zich er nog niet over uitgelaten, maar ik zou het een logische optelsom vinden."