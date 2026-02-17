Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FC Twente mist type Weghorst: "Misschien kan hij daar voor zorgen"

Max
bron: Voetbal International
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax Foto: © Pro Shots

Geert-Jan Jakobs denkt dat FC Twente een speler als Wout Weghorst goed kan gebruiken. Volgens de journalist missen de Tukkers een bepaald gif. 

FC Twente kent dit seizoen een aantal teleurstellende resultaten, waaronder afgelopen weekend tegen Telstar (1-1). "In de eerste helft mis je bij Twente iets wat Weghorst wel heeft", merkt Jakobs op in een video-item van Voetbal International. "We moeten het ook niet te groot maken, maar hij heeft wel een bepaald gif wat bij Twente wel ontbreekt. Misschien kan hij ervoor zorgen dat het niet zo apathisch is, of in ieder geval zo slapjes als het de eerste helft weer was."

De 33-jarige Weghorst is dit seizoen niet meer vaste kracht bij Ajax. "Ik denk dat hij voor Twente wel een paar jaar van meerwaarde zal zijn met wat hij brengt", aldus Jakobs. "Het zal ook wel weerstand opwekken, dat deed het bij voorbaat al. Intern vroegen ze zich af of dat wel handig was, met de harmonieuze spelersgroep die ze daar hebben de laatste jaren. Jan Streuer zei ondanks tegen tegen mij, en dat is typisch Twente, dat als hij een keer scoort dat ze allemaal weer massaal achter hem gaan staan. Ten Hag heeft zich er nog niet over uitgelaten, maar ik zou het een logische optelsom vinden."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff verrast Jong Ajax: "We zagen het niet aankomen"

0
Wim Kieft

Wim Kieft baalt van zeer treurig Ajax-nieuws: "Zonde, hoor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties